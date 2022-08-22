هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين منهية 3 أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر 1.17 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 95.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، 1.12 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 89.65 دولار للبرميل. وسجلت تعاقدات أكتوبر 89.29 دولار بانخفاض 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة.

وارتفع سعر كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ولكنهما انخفضا بنحو 1.5 بالمئة خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب.

سكاي نيوز