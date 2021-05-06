الخميس 06-05-2021
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هبوط أسعار النفط عالميا

الخميس، 06-05-2021 02:03 م

هبوط أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم الخميس، وذلك تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وغيرها، ورغم انخفاض فاق التوقعات كثيرا لمخزونات الخام الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 68.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 0.5 بالمئة، وتراجعت إلى 65.32 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ منتصف مارس الماضي أمس الأربعاء قبل أن يتراجعا ليختما الجلسة دون تغير يذكر بعد يومين من المكاسب.

وقال "كومرتس بنك" بهذا الشأن إن "الأعداد القياسية للإصابات الجديدة في الهند تتصدر عناوين الأخبار وتؤجج المخاوف من أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ".

في الوقت نفسه، لقيت الأسعار دعما من تخفيف القيود في أوروبا وانخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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