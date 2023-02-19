هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

الوكيل الإخباري - أكبر رئيس بنك مركزي في العالم الرجل الذي يحرك أسواق العالم بكلمة واحدة، لن تصدق أن ما يتقاضاه يقل بنحو 17 مرة عن متوسط أجور المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، بل ويقل عن أجر مبتدئ يعمل في أحد البنوك لمدة 3 سنوات.

اضافة اعلان



ويتقاضى جيروم باول، رئيس أكبر بنك مركزي في العالم، أي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، راتباً سنوياً قدره 190 ألف دولار في السنة وهذا الراتب يحدده الكونغرس وحده ما يعادل 16 ألف دولار في الشهر.



وفي المقابل حصل مسؤول تنفيذي في المتوسط في إحدى شركات "إس آند بي 500" في عام 2021 على 3.18 ملايين دولار .



ويتقاضى جيروم باول، وفقاً لأرقام رسمية، نصف ما يتقاضاه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يحصل على حوالي 400 ألف دولار في السنة وهو أغنى منه بـ 30 مرة.



وفي مقابلة مع النادي الاقتصادي بواشنطن قال باول: "إذا كانت نفقات أسرتنا أكثر من راتبي، فلا بد أن نبيع أحد أصولنا." ( investing )