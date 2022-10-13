هيئة الطاقة تدعو الراغبين بإنشاء محطات شحن كهربائية إلى مراجعتها

الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المواطنين أو الجهات التي تمتلك الشروط اللازمة لتوفير محطة شحن عامة أو خاصة إلى تقديم طلب إلكتروني أو مراجعتها لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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وقالت الناطق باسم الهيئة تحرير القاق، إنه بإمكان كل شخص يملك مركبة كهربائية سواء أكان رب الأسرة أو أحد أفرادها التقدم بطلب الحصول على عداد كهرباء منفصل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة، لافتة إلى أنه تم منح أكثر من 1700 موافقة لإنشاء عدادات لغايات شحن المركبات الكهربائية، في المنازل.

وأضافت القاق أن عدد محطات الشحن للمركبات الكهربائية سواء أكانت عامة أو خاصة التي تم ترخيصها حتى اليوم تجاوزت 53 محطة، موزعة في مختلف مناطق المملكة منها 40 محطة عامة و90 محطة قيد الإنشاء لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات المحروقات التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بأن توفر محطة لشحن المركبات الكهربائية أما المحطات القديمة قد يتعذر إلزامها ولكن بعضها قامت بتوفير وتخصيص محطة شحن الكهرباء للسيارات الكهربائية بعد الحصول على الموافقات.



وبيّنت أن محطات شحن المركبات الكهربائية الخاصة شبيهة بمحطات الشحن العامة، إلا أنها تقتصر على فئات معينة، كإنشاء فندق لمحطة شحن تقتصر على رواده، أو شركة يقتصر شحن المركبات الكهربائية على موظفيها.