الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

 
الخميس، 13-10-2022 10:41 ص

هيئة الطاقة تدعو الراغبين بإنشاء محطات شحن كهربائية إلى مراجعتها

25HRPsNBC0j95U3LYcwUvtxfVvNTuAwnYpgaxTw2


الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المواطنين أو الجهات التي تمتلك الشروط اللازمة لتوفير محطة شحن عامة أو خاصة إلى تقديم طلب إلكتروني أو مراجعتها لاستكمال الإجراءات اللازمة.

اضافة اعلان

 

وقالت الناطق باسم الهيئة تحرير القاق، إنه بإمكان كل شخص يملك مركبة كهربائية سواء أكان رب الأسرة أو أحد أفرادها التقدم بطلب الحصول على عداد كهرباء منفصل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة، لافتة إلى أنه تم منح أكثر من 1700 موافقة لإنشاء عدادات لغايات شحن المركبات الكهربائية، في المنازل.

 

وأضافت القاق أن عدد محطات الشحن للمركبات الكهربائية سواء أكانت عامة أو خاصة التي تم ترخيصها حتى اليوم تجاوزت 53 محطة، موزعة في مختلف مناطق المملكة منها 40 محطة عامة و90 محطة قيد الإنشاء لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

 

وأشارت إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات المحروقات التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بأن توفر محطة لشحن المركبات الكهربائية أما المحطات القديمة قد يتعذر إلزامها ولكن بعضها قامت بتوفير وتخصيص محطة شحن الكهرباء للسيارات الكهربائية بعد الحصول على الموافقات.


وبيّنت أن محطات شحن المركبات الكهربائية الخاصة شبيهة بمحطات الشحن العامة، إلا أنها تقتصر على فئات معينة، كإنشاء فندق لمحطة شحن تقتصر على رواده، أو شركة يقتصر شحن المركبات الكهربائية على موظفيها.

إقرأ ايضا
5Igtfb7f4zuij321m1LscMqEf0HvfSJ3e8nyyPaa

وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون الأزمات الاقتصادية

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

1020221016513699048281

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

12201626162241199

التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات

التضخم-المالي-ما-هو-كيف-يحصل-في-الدول-مفهوم-التضخم

خبير يدعو الحكومة إلى تخفيض الضريبة لكبح التضخم

ذهب خاص

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

أخبار متعلقة
أيهما-أفضل-الاستثمار-في-الذهب-أو-الأسهم

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

فلوس2

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

وقود

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل

1-1275913

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد

_111879792_gettyimages-1210482782

أسعار النفط تهبط 5% في ظل مخاوف الركود

بنك-استثمار-يتوقع-رفع-سعر-الفائدة-2-على-الأقل-خلال-الفترة-القادمة

خبير يكشف أثر رفع الفائدة على قروض الأردنيين