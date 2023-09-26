وكالة الطاقة: الوصول لصافي انبعاثات صفرية يتطلب أموالا كثيرة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن النمو القياسي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، لا سيما الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية يعني أنه لا يزال بالإمكان الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.وذكرت أن العالم في حاجة لاستثمار ما يقرب من 4.5 تريليون دولار سنويا في التحول إلى الطاقة النظيفة، اعتبارا من بداية العقد المقبل، ارتفاعا من إنفاق 1.8 تريليون دولار متوقع في 2023.وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية هذا العام وبلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية 1.1 درجة مئوية أعلى من متوسط عصر ما قبل الصناعة.