الأحد 02-10-2022
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1,595 مليار دينار حوالات المغتربين الأردنيين بـ8 أشهر

 
الأحد، 02-10-2022 04:25 م

1,595 مليار دينار حوالات المغتربين الأردنيين بـ8 أشهر

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الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تسجيل حوالات العاملين في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2022 ارتفاعاً نسبته 0.6% لتبلغ ما مقداره 2,250.5 مليون دولار (1,595.6مليون دينار)، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.9%، أو ما قيمته 2,237.7 مليون دولار 1,586.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

في حين سجلت حوالات العاملين خلال شهر آب من عام 2022 ما مقداره 270.2 مليون دولار(191.6مليون دينار)، بالمقارنة مع 273.9 مليون دولار (194.2 مليون دينار) خلال الشهر المقبل من عام 2021.

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