10 % انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر 11 من العام الماضي، بنسبة 10 بالمئة، وصولا إلى النقطة 4ر102 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة 8ر113.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تشرين الثاني من العام الماضي 2021، بنسبة 7ر21 بالمئة، وصولا إلى النقطة 7ر107 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 والبالغة 6ر137 نقطة. ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من العام 2021، بنسبة 5ر10 بالمئة، وصولا إلى النقطة 7ر107 مقارنة مع تشرين الأول من العام نفسه 2021 والبالغة 4ر97 نقطة.

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