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59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

الثلاثاء، 07-06-2022 01:36 م

59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

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الوكيل الاخباري- بعد 24 ساعة فقط من الصعود، عاد اللون الأحمر ليكسو منصات تداول العملات المشفرة، بقيادة "بيتكوين" التي سجلت خسائر بأكثر من 5% خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات.

وتعاني العملات الرقمية المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من "بيتكوين" وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات باستمرار خسائر السوق.

وعلى صعيد التداولات وخلال الـ24 ساعة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4.6% لتخسر السوق نحو 59 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 1280.2 مليار دولار في تعاملات أمس الاثنين، إلى نحو 1221.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

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