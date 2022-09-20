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الثلاثاء، 20-09-2022 04:08 م

أبو الغيط يبحث مع جوتيريش الوضع الدولي وأزمات المنطقة

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الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، مع السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عددا من الملفات المتعلقة بالأزمات الدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط شدد على اهمية استمرار السكرتير العام في جهوده من أجل تفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية خطيرة خلال العام المقبل.


واتفق الطرفان على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، حيث عبرا عن التزامهما بالتنسيق المستمر والعمل سويا من اجل محاولة ايجاد حلول سياسية للأزمات التي لاتزال تواجه بعض دول المنطقة.

 

بترا

 




 

 


 

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