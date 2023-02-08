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الأربعاء، 08-02-2023 07:48 م

أردوغان: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوب تركيا إلى 8574 قتيلا.

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وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، قال أردوغان في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، من ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، إن 49133 أصيبوا بجروح، وإن عدد المباني المدمرة بلغ 6444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.


وأكد أردوغان: "حشدنا جميع مواردنا، والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات، وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)".


وأضاف أردوغان أن حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.


 




 

 


 

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