أردوغان: تركيا تعمل على تنظيم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

الوكيل الاخباري-

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل العمل في مشروع المركز التركي توزيع الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.وأضاف: "نناقش مسألة الطاقة كمسألة ذات أولوية ونجري حوارا منفصلا مع محاورينا على هامش مؤتمرات القمة وفي جميع المحافل الدولية. ويستمر عملنا في إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا [مركز الغاز المستقبلي]. وسيكون بمقدور الدول الأخرى كذلك أرسال مواردها إلى السوق الأوروبية، نظرا لأن تركيا باتت مركزا عالميا للطاقة". وسيتم في المستقبل اتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا".