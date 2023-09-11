الإثنين 11-09-2023
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الإثنين، 11-09-2023 05:10 م

أردوغان: تركيا تعمل على تنظيم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل العمل في مشروع المركز التركي توزيع الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.اضافة اعلان


وأضاف: "نناقش مسألة الطاقة كمسألة ذات أولوية ونجري حوارا منفصلا مع محاورينا على هامش مؤتمرات القمة وفي جميع المحافل الدولية. ويستمر عملنا في إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا [مركز الغاز المستقبلي]. وسيكون بمقدور الدول الأخرى كذلك أرسال مواردها إلى السوق الأوروبية، نظرا لأن تركيا باتت مركزا عالميا للطاقة". وسيتم في المستقبل اتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا".

 




 

 


 

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