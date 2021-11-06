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السبت، 06-11-2021 07:44 ص

أردوغان: عازمون على مكافحة الإدمان حتى النهاية

اوردغان


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته على مواصلة مكافحة الإدمان على المخدرات، حتى القضاء عليها وشفاء آخر مواطن تركي منها.

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وقال خلال افتتاح مراكز استشارية لمنظمة "الهلال الأخضر" التركية الناشطة في مكافحة الإدمان، إن "الهلال الأخضر" سيساهم من خلال 104 مراكز استشارية في تركيا وشمال قبرص، في إنقاذ آلاف المواطنين التركيين من الإدمان وتمسكهم بالحياة مجددا".


وأضاف: "المنظمة تتبنى مفهوم الآية الكريمة (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، مؤكدا أنه "وقف بجانبها على الدوام بوصفه شخصا حارب العادات السيئة والمخدرات طوال حياته".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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