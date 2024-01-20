موجة شديدة الحرارة تضرب أستراليا الغربية

الوكيل الإخباري - قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاء من أستراليا الغربية تشهد اليوم (السبت) موجة حر شديدة، مما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة.

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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية «تحذيراً من موجة حر شديدة» اليوم (السبت) في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، محذراً من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع.



وفي بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمال عاصمة الولاية بيرث، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية اليوم (السبت)؛ أي أكثر من ست درجات فوق متوسط الحد الأقصى لشهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات التنبؤ. وبلغت درجة الحرارة 42.7 درجة مئوية في الساعة (03:00 بتوقيت غرينتش).



وتم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.



ويزيد الطقس الحار اليوم (السبت) من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة «النينيو» المناخية، التي ترتبط عادة بطقس بالغ السوء يشمل حرائق غابات وأعاصير وجفافاً.



ويأتي هذا التحذير بعد أن كافح مئات من رجال الإطفاء في وقت سابق من هذا الشهر حريق غابات خرج عن السيطرة بالقرب من بيرث وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى عمليات إخلاء.



وكان موسما الحرائق الأخيران في أستراليا هادئين مقارنة بما أطلق عليه «الصيف الأسود» في 2019-2020 لحرائق الغابات التي دمرت مساحة بحجم تركيا، وقتلت 33 شخصاً وثلاثة مليارات حيوان وعدداً هائلاً من اللافقاريات.

الشرق الأوسط