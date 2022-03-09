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الأربعاء، 09-03-2022 06:16 م

ألمانيا: لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، إنه لا حل عسكرياً للأزمة الأوكرانية، معرباً عن أمله في إيجاد حل عبر المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، مشدداً على أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وذلك في أعقاب رفض الولايات المتحدة لعرض بولندي لاستخدام مقاتلاتها في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. اضافة اعلان


وأضاف شولتز في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو في برلين، إن ألمانيا بحاجة لتنويع مصادر المواد الخام لصناعاتها، وأنها تعمل على ذلك مع كندا.


من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي، إن بلاده سترسل معدات إضافية بقيمة 50 مليون دولار كندي لأوكرانيا.


 




 

 


 

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