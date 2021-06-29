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الثلاثاء، 29-06-2021 09:26 ص

أمريكا: يوجد فرص للتعاون مع روسيا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وروسيا لديهما فرص للتعاون في عدة مجالات، مثل الحد من انتشار الأسلحة النووية ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف بايدن في تصريح، يوم أمس الاثنين "لقد أوضحت للرئيس بوتين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، يجب أن تكون مستقرة وواضحة، ويجب أن نكون قادرين على التعاون، حيث لدينا مصالح مشتركة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية وتغير المناخ".

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وتابع، "نحن نتنافس على القرن الـ 21، من سيكون لديه أقوى اقتصاد في القرن الـ 21 ... لا يزال لدينا الكثير لنفعله، ويجب أن نتصرف بسرعة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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