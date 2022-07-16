أميرة سعودية توجه رسالة إلى بايدن

الوكيل الإخباري - بعد وصوله إلى المملكة السعودية واستقبالها له، وجهت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رسالة إلى الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، نحن حريصون على وضع الأساس لمستقبل الشراكة السعودية الأمريكية التاريخية، والعمل سويا من أجل جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل".



وأمس الجمعة، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر مع أمير مكة، خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

روسيا اليوم



