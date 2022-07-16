السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب عالميا

اليورو الضعيف والدولار القوي.. ماذا يعني ذلك ؟

أميرة سعودية توجه رسالة إلى بايدن

انتهاء فترة التقدم لعطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني العراقي الاثنين

هزة أرضية في الكويت اليوم السبت

الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم

أسعار الذهب محليا السبت

توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

وفيات السبت 16-7-2022

وسط ظروف صحية خطيرة.. المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما

السبت، 16-07-2022 10:06 ص

أميرة سعودية توجه رسالة إلى بايدن

السعودية3


الوكيل الإخباري - بعد وصوله إلى المملكة السعودية واستقبالها له، وجهت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رسالة إلى الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن.

اضافة اعلان


وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، نحن حريصون على وضع الأساس لمستقبل الشراكة السعودية الأمريكية التاريخية، والعمل سويا من أجل جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل".


وأمس الجمعة، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر مع أمير مكة، خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

هزة أرضية في الكويت اليوم السبت

ر

7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

8a7594d2-32c2-4370-9a02-e60675c61a8a

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين

0

14 قتيلا في تحطم مروحية عسكرية مكسيكية

4

أمريكا لا تملك لقاحات كافية ضد جدري القرود

س

بيان سعودي أميركي مشترك تزامنا مع زيارة بايدن

أخبار متعلقة
جو-730x438

بايدن: زيارتي للسعودية مهمة لمواجهة روسيا والتغلب على الصين

Muslims_who_are_not_at_the_Hajj_join_them_in_spirit_by_fasting_this_day._-_Flickr_-_Al_Jazeera_English

أكثر من 3 آلاف تيرابايت استهلاك البيانات في مكة المكرمة

62c9d8404c59b71f394d2cf1

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

ج

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

واس

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمسلمين في كل مكان

image (1)

899,353 حاجّاً وحاجّة إجمالي أعداد الحجاج هذا العام