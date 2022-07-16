السبت 16-07-2022
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السبت، 16-07-2022 11:55 ص

أميركا تمدد صلاحية تأشيرة الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - أعلنت البعثة الأميركية لدى السعودية، اليوم السبت، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من 1 أغسطس (آب) المقبل.

وكان البيان السعودي الأميركي المشترك الصادر خلال زيارة الرئيس جو بايدن لجدة، قد رحب بتمديد صلاحيات التأشيرات السياحية والعمل لمدة 10 سنوات لتشجيع العلاقات بين الشعبين والتعاون الاقتصادي، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تربطهما.

وأشارت البعثة إلى أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة يأتي مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي أعلنه عنه في وقت سابق من هذا العام، ويشمل المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً لمن انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال مدة لا تقل عن 48 شهراً.

وبدأ بايدن زيارة للسعودية أمس الجمعة، حيث التقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر أن يشارك اليوم السبت في قمة خليجية تضم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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