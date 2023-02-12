أنباء عن حملة إقالات جديدة ستشمل جهازي الأمن والشرطة الأوكرانيين

الوكيل الإخباري- صرح سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بأن السلطات الأوكرانية تحضر لحملة إقالات جديدة، ستطال جهازي الأمن، والشرطة، ومصلحة الضرائب.



وأوضح دانيلوف، لوكالة "فيستي" الأوكرانية، أنه سيتم بحث مسألة الإقالات، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، غدا الاثنين، وستشمل "حملة تطهير" كبيرة في جهاز الأمن الأوكراني، وجهاز الشرطة، ومصلحة الضرائب.



وأضاف دانيلوف، "أنه بعد حملة الإقالات الكبيرة التي شملت مسؤولين كبارا، بسبب فضيحة المشتريات الغذائية للقوات الأوكرانية، سيتم "تطهير" جميع هيئات الدولة، من جميع "الفاسدين" المشاركين في هذه الجريمة".

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وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء أمس السبت، عن حلمة إقالات جديدة ستطال موظفين حكوميين، لكنه لم يحدد القطاعات التي ستشملها.



يذكر أن الحكومة الأوكرانية شهدت حملة إقالات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، في قضايا فساد، واختلاسات كبيرة، شملت وزارة الدفاع، ومكتب الرئاسة الأوكرانية، ونائب المدعي العام، والعديد من المدعين الإقليميين، ورؤساء دائرة الجمارك، ونواب وزراء تنمية المجتمع، وغيرها من الوزارات.

روسيا اليوم