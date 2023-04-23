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الأحد، 23-04-2023 09:40 م

أنباء عن هروب عمر البشير من السجن

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من المساجين هرب من سجن “كوبر” شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وتضاربت الأنباء حول خروج البشير وقادة النظام السابق بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بحي كوبر والمناطق المجاورة، فيما تداول ناشطون عدداً من الفيديوهات تظهر المساجين يسيرون في شوارع منطقة كوبر وهم يرتدون زي السجن.

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