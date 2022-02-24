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الخميس، 24-02-2022 06:23 ص

أوكرانيا .. انفجارات في محيط كييف

انفجار


الوكيل الإخباري - أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في كييف، صباح الخميس، بسماع دوي 4 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة الأوكرانية، مع إعلان روسيا عن بدء عملية عسكرية.

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وقال المصدر إن الانفجارات قد تكون ناتجة عن مضادات أرضية أو مدفعية في محيط العاصمة الأوكرانية.


وأشار إلى حالة من "التوتر الشديد" تعيشه كييف بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.


وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.


وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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