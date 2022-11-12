أوكرانيا صدرت 10 ملايين طن حبوب منذ اتفاقية إسطنبول

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع التركية إن كمية الحبوب المرسلة من الموانئ الأوكرانية تجاوزت 10 ملايين و315 ألف طن، منذ إبرام اتفاقية إسطنبول.



ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، أشارت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، إلى أنه ومنذ استئناف اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية في الثاني من تشرين الثاني الحالي، رست 51 سفينة شحن في الموانئ الأوكرانية، بينما غادر منها 21 سفينة.



وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود “شرق أوروبا” إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

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