إسقاط 7 آلاف حجر دومينو احتفالا بمهرجان تاريخي في بريطانيا

الوكيل الاخباري- انطلقت أعمال مهرجان تاريخي للفنون في بريطانيا، بإسقاط أكثر من سبعة آلاف قطعة دومينو أسمنتية في شوارع مدينة نورويتش البريطانية.



وبدأت مساء الجمعة، فعاليات مهرجان نورفولك ونورويتش للفنون، والذي ينظم في نورويتش، منذ 250 عاما.



وشارك الفنان البريطاني جوليان ماينارد سميث، في إنشاء العرض الافتتاحي للمهرجان، بتصميم أحجار الدومينو والتي يبلغ وزنها 8 كيلو غرامات (17 رطلًا)، حيث وضعها متراصة بدءًا من ميدان أنجليا، مركز التسوق الرئيس في نورويتش، وامتدت لمسافة 2.5 كيلومتر (1.6 ميل)، حتى الوصول إلى مقر المهرجان بالمدينة.

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