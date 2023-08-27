إعصار ساولا يدفع المئات للنزوح شمال شرق الفلبين

الوكيل الإخباري - اضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم جراء فيضانات تسبب بها إعصار ساولا في مناطق قروية بشمال شرق الفلبين، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الأحد.

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ولامس الإعصار الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون ليل السبت الأحد، وهبّت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيغيغيوراو التي يقطنها زهاء 160 ألف شخص.



وقال رولي رابسينغ، أحد المسؤولين عن عمليات الانقاذ: «لم تكن الرياح عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة ليل السبت الأحد». ونشر المكتب الإعلامي للحكومة عبر فيسبوك، صوراً تظهر مياه الفيضانات وقد اجتاحت منازل في بلدة أباري.



وأوضح رابسينغ، أن الفيضانات دفعت إلى إجلاء 388 شخصاً من أربع بلدات في محافظة كاغايان حيث تقع تيغيغيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.



وسجّل انقطاع في التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها زهاء 1.2 مليون نسمة، وفق رابسينغ الذي أكد عدم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.



وتابع الإعصار ساولا تقدمه إلى الجنوب من الساحل الشرقي لجزيرة لوزون في وقت مبكر من اليوم الأحد، ورجحت مصلحة الأرصاد الجوية، أن يتركز فوق المياه الإقليمية من دون أن يضرب مناطق برية.



وحذّرت من أن الخطر الرئيسي يبقى الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية، مرجحة تساقط كمية تصل الى 200 ملم في محافظتي كاغايان وإيزابيلا خلال اليوم الأحد.

البيان