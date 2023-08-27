الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

العمل: 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في المملكة

تفاعل مع تعليق علاء مبارك على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

الأحد، 27-08-2023 11:30 ص

إعصار ساولا يدفع المئات للنزوح شمال شرق الفلبين

image - 2023-08-27T113044.745


الوكيل الإخباري - اضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم جراء فيضانات تسبب بها إعصار ساولا في مناطق قروية بشمال شرق الفلبين، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الأحد.

اضافة اعلان

 

ولامس الإعصار الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون ليل السبت الأحد، وهبّت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيغيغيوراو التي يقطنها زهاء 160 ألف شخص.

وقال رولي رابسينغ، أحد المسؤولين عن عمليات الانقاذ: «لم تكن الرياح عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة ليل السبت الأحد». ونشر المكتب الإعلامي للحكومة عبر فيسبوك، صوراً تظهر مياه الفيضانات وقد اجتاحت منازل في بلدة أباري.


وأوضح رابسينغ، أن الفيضانات دفعت إلى إجلاء 388 شخصاً من أربع بلدات في محافظة كاغايان حيث تقع تيغيغيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.


وسجّل انقطاع في التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها زهاء 1.2 مليون نسمة، وفق رابسينغ الذي أكد عدم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.


وتابع الإعصار ساولا تقدمه إلى الجنوب من الساحل الشرقي لجزيرة لوزون في وقت مبكر من اليوم الأحد، ورجحت مصلحة الأرصاد الجوية، أن يتركز فوق المياه الإقليمية من دون أن يضرب مناطق برية.


وحذّرت من أن الخطر الرئيسي يبقى الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية، مرجحة تساقط كمية تصل الى 200 ملم في محافظتي كاغايان وإيزابيلا خلال اليوم الأحد.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64eb0b5e423604699d3757af

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: استراتيجية "الناتو" في أوكرانيا فشلت

64eb0ad742360404243662c7

إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها

1640278545-4099-29

البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع الصين

image - 2023-08-27T111457.732

فيتنام.. مقتل 4 في انهيار منجم فحم

64eb015f423604699d3757a2

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحر إيجة

639b43ba4c59b736de634f84

سفير روسيا: إفريقيا الوسطى طلبت المساعدة في ضمان الأمن

أخبار متعلقة
64e3107b423604775641c9e7

حاكم هاواي: أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين

64d7630e4c59b766980b481e

فرنسا.. مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش

64d1e73e4c59b71bb42c8d22

الفلبين ترفض مغادرة الجزر المتنازع عليها مع بكين

image (61)

3 جرحى إثر خروج قطار عن مساره بسبب الأمطار الغزيرة في السويد

64c6c29f4c59b715112be5e7

الأمم المتحدة تعارض هجمات المسيّرات على موسكو

127-095630-what-trachoma-causes-symptoms_700x400

العراق يتخلص من مشكلة التراخوما الصحية