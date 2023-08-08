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الثلاثاء، 08-08-2023 09:10 ص

3 جرحى إثر خروج قطار عن مساره بسبب الأمطار الغزيرة في السويد

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الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره في شرق السويد إثر انهيار جسر للسكك الحديدية جراء هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الشرطة، فيما حذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من مزيد من الفيضانات.

وكان قطار الركاب، الذي يقل نحو 120 شخصا، متّجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال.

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وتبين بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع "أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".


وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات عدة أمس الإثنين، ونبّهت من هبوب رياح قوية وفيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد من جراء العاصفة “هانس” التي ضربت البلاد نهاية الأسبوع.

 

البيان

 




 

 


 

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