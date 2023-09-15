الجمعة 15-09-2023
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الجمعة، 15-09-2023 12:53 ص

إعلام غربي: المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقتل بعضهم بعضا

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الوكيل الاخباري- كشفت وسائل الإعلام الغربية أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كييف، يقتل بعضهم بعضا في كثير من الأحيان على خلفية صراعات داخلية.

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وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن المرتزق البريطاني دانييل بيرك، الذي اختفى في زابوروجيه أوائل أغسطس الماضي، ربما قتل على يد زملائه الجنود.

وكما أوضحت الصحيفة، فإن الشرطة الأوكرانية تعترف بأن اختفاء بيرك البالغ من العمر 35 عاما قد يكون مرتبطا بنزاع مالي كان بينه وبين أعضاء آخرين في "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي في أوكرانيا".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرتزق البريطاني جوردان تشادويك، الذي عُثر على جثته في يونيو الماضي، داخل بركة ويداه مقيدتان خلف ظهره، ربما كان أيضا ضحية لمقاتلين أجانب آخرين.

 

 

 




 

 


 

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