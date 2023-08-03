إيران تعلق على الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، عن قلق بلاده من وقوع واستمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان.

اضافة اعلان

وشدد ناصر كنعاني على ضرورة الوقف الكامل للاشتباكات في هذه المنطقة، حيث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.



وأكد كنعاني أن الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى وحدة وانسجام الأطراف الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أنه "يتعين على التيارات والأطراف والشعب الفلسطيني أن يتحلوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة إمكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل، الذي هو سبب كل مشاكل الشعب الفلسطيني والباعث لعدم الاستقرار في المنطقة".

روسيا اليوم