إيران.. مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب قطار شحن

الوكيل الإخباري- اعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة هرمزكان جنوب إيران عن وقوع حادث انقلاب قطار للشحن في مجمع "بندرعباس" للصلب أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين.



وقال مختار سلحشور في تصريح له اليوم الثلاثاء: "عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث لقطار شحن في مجمع الصلب، وإعلان ذلك لمركز مراقبة العمليات في جمعية الهلال الاحمر تم على الفور إرسال فرق إغاثة وإنقاذ إلى مكان الحادث".

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وأضاف: "الحادث الذي وقع صباح يوم أمس في مجمع بندرعباس" للصلب أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين ، لذلك بدأ رجال الاغاثة والإنقاذ عملية انتشال جثة الشخص الذي لقي مصرعه".

روسيا اليوم