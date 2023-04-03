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الإثنين، 03-04-2023 08:31 م

على الجانب السوري.. 16 إصابة من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية بانفجار عبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "سانا" بإصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة إثر استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتستراد دمشق - عمان.

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ومنذ نحو 10 أيام، قتل 15 شخصا بهجوم شنته خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال جمعهم الكمأة وسط سوريا.


وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الضحايا هم "سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق"، وقال إنهم "قتلوا الخميس الماضي ذبحا على يد خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة".


وأشار إلى أن أربعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.


ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشن التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

 

RT

 




 

 


 

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