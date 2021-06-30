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الأربعاء، 30-06-2021 10:39 ص

اتفاق سوري أردني ينهي أزمة برادات الشحن على الحدود

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام سورية، أن اتفاقا سوريا أردنيا جرى لإنهاء أزمة برادات الشحن السورية على الحدود بين البلدين.

وينهي الاتفاق مشكلة تكدس برادات الشحن السورية المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية.

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وأشارت المصادر، إلى أن الاتفاق جرى بعد مساع قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمان مع الوزارات الأردنية، حيث قرر وزير الداخلية الأردني، تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساءً.


وقالت وزارة الاقتصاد السورية في بيان، أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية لزيادة طاقة فحوصات الـ "بي سي ار" اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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