الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

العيسوي يلتقي مجموعة من أصحاب المدارس الخاصة

قرارات صادرة عن النادي الفيصلي

قرار بالتوقف عن استقبال مرضى التأمين بإستثناء الحالات الطارئة

الحكومة تحذر أصحاب العمل : هذه المخالفة قيمتها ٨٠٠ دينار !

التربية توضح حول دوام المدارس غداً الأحد

الامن العام : 5 اصابات بحريق منزل

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة السبت والطقس الحار مستمر لهذا الموعد

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الأحد، 20-08-2023 12:40 ص

اتفاق ليبي على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة "6+6"

64e117aa4c59b766db339f0a


الوكيل الاخباري- اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، السبت، على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة (6+6).

اضافة اعلان

 

 وأفاد مصدر في ليبيا، بأن الأطراف الثلاثة اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم، في بنغازي على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6)، بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدت الأطراف الثلاثة على على أهمية اجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافق بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e113ae4c59b757b10b389b

بينهم متورطون في قضايا الإرهاب.. عاهل المغرب يعفو عن 653 محكوما

64e1139f4c59b768ab67ed92

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

1692471470409

وفاة 27 شخصا بفيضانات النيجر منذ بدء الكارثة

64e106854c59b74adb4d507d

بيان جزائري حول خيار التدخل العسكري لـ"إيكواس" في النيجر

64e1053a423604234c1949fb

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

64e1043842360423ea3c7afd

كندا.. إخلاء مدينة بسبب الحرائق وإعلان حالة الطوارئ

أخبار متعلقة
image

الصين تطلق تدريبات عسكرية تحذيرية وتايوان تندد

64de6d254c59b7296e5854c9

الكونغرس الأمريكي يطالب بالكشف عن مراسلات بايدن

64d880f94c59b7538668fd66

الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر في مضيق تايوان

64ca36d94236041a63010e7c

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية

64c2d9ed423604407126564c

البيت الأبيض يستبعد إمكانية العفو عن نجل بايدن