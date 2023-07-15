السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 11:03 ص

اتفاق مرتقب بين الرياض وطوكيو بشأن "المعادن الأرضية النادرة"

٥


الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط.

اضافة اعلان


ويصل كيشيدا إلى السعودية والإمارات المنتجين للنفط وكذلك قطر المنتجة للغاز الطبيعي المسال، وهم موردي الطاقة الرئيسيين لليابان التي تفتقر للموارد، في زيارة تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.


وتعد الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، كما تحاول السعودية جاهدة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.


ووفق صحيفة نيكي، فإنه من المقرر أن يتفق كيشيدا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون في موارد الأرض النادرة غدا الأحد لاستكشاف مشاريع تنموية مشتركة في دول أخرى، مضيفة أن اليابان ستساعد أيضا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها حاليا في السعودية وتحديدا النحاس والحديد والزنك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ArabiaWeatherArabiasea

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

image (52)

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة

64b2a0294c59b7603033d9a8

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

64b28ff142360442b979ede4

اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

1689421636745

لبنان: اتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني

أخبار متعلقة
rrr

السعودية تصدر تحذيرا للحجاج

649983214c59b70c5c3383f5

السعودية.. إحباط تهريب 602 كغ من القات

64995ee142360449247416b5

أمير قطر يعرب لبوتين عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد

1

مشعر مِنى يستقبل حجاج بيت الله الحرام

6202324202431306569045

السعودية تحذر الحجاج

مكة

السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج