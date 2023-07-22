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السبت، 22-07-2023 04:33 م

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية،السبت، عن اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم.

وذكرت الوزارة، في بيان أنه "استجابةً للطلب الذي تقدّمَت به وزارة خارجية جمهورية العراق إلى منظمة التعاون الإسلاميّ ولمرتينِ متتاليتين، إثر ما حصل في مملكة السويد وتلاها في الدنمارك، من الإساءة للقرآن الكريم وازدراء المقدسات واستفزاز مشاعر قرابة ملياريّ مسلم حول العالم، سيُعقَد إجتماعٌ طارئٌ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلاميّ، لبحث ومناقشة أهمّ الإجراءات والمواقف الجماعيّة للدول الأعضاء بهذا الشأن".

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