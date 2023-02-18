السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 04:51 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا

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الوكيل الاخباري- قالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا اليوم السبت إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ارتفعت إلى 40642 قتيلا.

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على صعيد آخر، اكتملت في ولاية ملاطية التركية، 40 بالمئة من البنية التحتية لمدينة المنازل مسبقة التجهيز، المخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مربع.

وسيتم نصب 2100 منزل في المدينة، وتبلغ مساحة كل واحد منه 21 مترا مربعا، ومزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

وبدأت الفرق بتركيب المنازل في الأماكن التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية.

ومن المنتظر أن يتم إيواء 10 آلاف و500 شخص في المدينة عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 




 

 


 

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