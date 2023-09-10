الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

"خط الحجازي": نسعى لتوسيع وجهات الرحلات خلال الـ 3 سنوات القادمة

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

حظر تجول وإغلاق موانئ تأهباً لإعصار متوقع في ليبيا

إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب

مدعوون للامتحان التنافسي والتعيين - اسماء

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إعلان نتائج "الشامل" للدورة الصيفية اليوم

الكشف عن سبب وقع زلزال المغرب المدمر؟

الأحد، 10-09-2023 06:56 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

111


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المغرب حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيّام.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخليّة المغربية في بيان "إلى حدود العاشرة مساءً (21,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الارضية 2012 شخصا".


كذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات "تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".

وتتركز غالبية الوفيات في إقليمَي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. ويضم الإقليمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.


وأعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس ترأس مساء السبت اجتماعا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة، تقرر خلاله إعلان الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، وأشار إلى إقامة صلاة الغائب في كل مساجد المملكة ترحّما على الضحايا.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fd3507423604742b368a48

سلطات النيجر تتهم فرنسا بـ"نشر قوات" استعدادا لـ"تدخل عسكري"

64fb0bc5423604190b09cbf2

"كلاشينكوف" تنجز عملية تزويد الجيش الروسي بأول دفعة من البدلات الشتوية الجديدة

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"

0

حظر تجول وإغلاق موانئ تأهباً لإعصار متوقع في ليبيا

888

إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب

00000

الكشف عن سبب وقع زلزال المغرب المدمر؟

أخبار متعلقة
64fc63744c59b764cb4610fe

بعد الزلزال العنيف.. جهة مراكش آسفي تشهد هزات ارتدادية

376630558_618367750460590_2004255725266301146_n

بالصور.. شاهد لقطات من آثار زلزال المغرب المُدمر

64fc3d944c59b758d414180e

القوات المسلحة المغربية تتجه صوب بؤر الزلزال

1694249278524

جامعة الدول العربية تعزي بضحايا زلزال المغرب

2b493ab962df4e244cadb8cf9553a1b6

بدء نقل المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

ر

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية