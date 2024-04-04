ارتفاع عدد قتلى الهجمات على مقرات أمنية جنوب شرق إيران

الوكيل الإخباري- أفاد نائب وزير الأمن الداخلي والشؤون الأمنية في إيران، سيد ماجد مير احمادي، بارتفاع عدد قتلى الهجمات على مراكز الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إلى 5 من أفراد الأمن. اضافة اعلان





ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن مير أحمادي قوله: "مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 5 من قوات الأمن في الهجوم الإرهابي على موقعين في بلوشستان".



وأكد: "قتل حتى الآن ثمانية إرهابيين هاجموا المقر العسكري في مدينة راسك وتشابهار جنوب سيستان وبلوشستان، كما تم تطويق عدد من الإرهابيين المتبقين بشكل كامل من قبل القوات الأمنية، ومن المتوقع أن يكون عددهم حوالي 6 أشخاص خلال الساعة القادمة، وسيتم القبض عليهم أو اعتقالهم أو قتلهم". وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن الإحصائيات الكاملة من قبل القادة بعد انتهاء العملية".



RT





