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الأحد، 12-02-2023 07:17 ص

استغلوا المأساة للنهب.. توقيف 48 شخصاً في مناطق تركيا المنكوبة

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الوكيل الإخباري - أوقِف ما لا يقل عن 48 شخصاً للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الاثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، السبت.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.


وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوب البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب وأسلحة، إضافة إلى حلي وبطاقات مصرفية.
وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، السبت، بات بإمكان المدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لسبعة أيام بدلاً من أربعة، في إطار حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء في مواجهة الكارثة.


وصرح أردوغان خلال زيارته محافظة دياربكر التي ضربها الزلزال "لقد أعلنا حال الطوارئ". وأضاف: "هذا يعني أنه اعتباراً من الآن، على الضالعين في أعمال نهب أو خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل إليهم".

 

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