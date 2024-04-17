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الأربعاء، 17-04-2024 03:22 م

استنفار اسرائيلي اثر حادث امني في الجليل الغربي .. اصابة 13 اسرائيليا بينهم حالات خطرة

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة ارتفع إلى 13 بينهم 4 في حالة خطيرة.

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واشارت الى استنفار الجيش الاسرائيلي ودفعه بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة، وأوضحت أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وأعلن حزب الله أنه نفذ هجوما بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، بالجليل الغربي.
 

وكان الإسعاف الإسرائيلي  قد افاد منذ قليل بإصابة 7 أشخاص بينهم اثنين في حالة خطيرة، بسبب سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي

 




 

 


 

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