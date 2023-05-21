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الأحد، 21-05-2023 12:19 م

روسيا تختبر طائرات مدنية جديدة ومحركات طورتها لها

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن روسيا بدأت باختبار طائرات مدنية واعدة جهّزت بمحركات جديدة مطورة محليا.

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وجاء في بيان صادر عن الهيئة: " سمحت هيئة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا بتشغيل محركات TV7-117ST-01 على طائرة IL-114-300 المدنية الروسية الواعدة، وأعطت الإذن لاختبار هذه المحركات على ارتفاعات تصل إلى 6 آلاف متر وبسرعات أعلى تصل إلى 550 كلم/ساعة، وهي المرحلة التالية المخطط لها لإجراء اختبارات الطيران".


وأضاف البيان: "تم تجهيز الطائرة التي تخضع للاختبارات بمحركين من نوع TV7-117ST-01 صنعا في مؤسسة Klimov ببطرسبورغ، وبحلول نهاية العام الجاري سيتم اختبار 6 محركات أخرى، وبناء على نتائج الاختبارات سيتم اتخاذ قرار بدء الإنتاج الضخم لهذا النوع من المحركات".


وحول الموضوع  قال كبير المصممين في مؤسسة Klimov الروسية لصناعة المحركات: "نعمل حاليا على اختبار محركين من نوع TV7-117ST-01 مع طائرات IL-114-300 الجديدة، ونجهز محركين آخرين لاختبارهما، وبحلول نهاية العام سنكون قد جهزنا أربع محركات أخرى".


وفي ديسمبر 2022 كانت هيئة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد منحت شهادة اعتماد لمحركات TV7-117ST-01 الجديدة، وأشارت إلى أن هذه المحركات التي ستستخدم في الطائرات يوفر كل منها عزما للإقلاع يعادل 3100 حصان، وتعتبر أفضل من غيرها من محركات الطيران التوربينية في مجال استهلاك الوقود، فضلا عن تجهيزها بمراوح خاصة تصدر معدلات قليلة من الضوضاء.


أما طائرات IL-114-300 الجديدة فطورتها روسيا لتحل محل العديد من الطائرات المدنية الصغيرة في أسطولها الجوي المدني، بما فيها طائرات "AN-26"، وستزود نسخها المخصصة للاستعمال المحلي بمقاعد تتسع لـ 68 راكبا، لتستخدمها في الرحلات الجوية الداخلية في العديد من المناطق بما فيها سيبيريا ومناطق الشرق الأقصى الروسي.

 

RT

 




 

 


 

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