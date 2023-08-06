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الأحد، 06-08-2023 04:05 م

الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان

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الوكيل الإخباري - أعرب الأزهر عن شديدِ أسفه لما يشهده إقليم دارفور غرب السودان من أعمالِ عنف، ودعا إلى وقف النزاع والاقتتال في هذا البلاد.

وجاء في بيان عن الأزهر: "أجبرت مئات الأسر على ترك مساكنهم وبلدانهم للفرار والنجاة بأرواحهم من ويلات الصراعات"، داعيا المولى عز وجل إلى أن يحفظ شعب السودان، وأن يوحد كلمته، ويعجل بنهاية هذه المأساة، وأن يرزق السودان الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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ودعا حكماء السودان وأبناءه إلى تغليب مصلحة وطنهم، والاحتكام لصوت العقل والحكمة، والرجوع إلى طاولة الحوار، ووقف النزاعات والصراعات التي لن ينتج عنها إلا مزيد من القتل والدمار.


وحث كافة المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية لتسيير قوافل مساعدات إغاثية عاجلة للأقاليم المتضررة من الصراعات في دولة السودان.

 

RT

 




 

 


 

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