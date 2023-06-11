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الأحد، 11-06-2023 04:44 م

غارة على حركة الشباب جنوب الصومال تحصد 19 إرهابيا

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد، مقتل 19 إرهابيا من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية مشتركة جنوب البلاد.

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وأوضح الجيش الصومالي في بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي للتلفزيون الحكومي على "فيسبوك" أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء الدوليين نفذت عملية عسكرية استهدفت بلدة "بولي محمد عبدالله" الواقعة في ولاية هيرشبيلي.


والجنوب الصومالي مسرح لعمليات مشتركة بين الجيش والشركاء الدوليين لاستهداف قادة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وغالبا ما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن قيامها بعمليات استهداف لقادة الشباب في الجنوب.


وكان الجيش الصومالي قد بدأ حربا شاملة ضد التنظيم الإرهابي منذ أغسطس/ آب من العام الماضي بدعم من العشائر لا يزال وسط البلاد ميدانها الرئيس ولم تمتد العمليات بعد إلى الجنوب.


وفقدت حركة الشباب المدن الرئيسية منذ سنوات لكنها لا تزال تسيطر على مناطق نائية وممتدة في أنحاء البلد الواقع في القرن الأفريقي.


وأكد بيان الجيش مقتل 19 من مقاتلي الشباب كما دمر أسلحة وسيارات عسكرية تابعة للحركة.


والعملية هي أول رد على هجوم إرهابي على فندق في العاصمة مقديشو نهاية الأسبوع الماضي راح ضحيته 6 مدنيين و3 عسكريين.

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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