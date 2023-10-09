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الإثنين، 09-10-2023 12:57 ص

الإمارات: الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين

الامارات


الوكيل الاخباري - دعت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى حماية المدنيين وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين، وذلك عقب العملية العسكرية الفلسطينية "طوفان الأقصى".اضافة اعلان


وشددت الوزارة على أن "الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيما".

وأعربت الإمارات عن "استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع".

وأعربت الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، ودعت إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.

 




 

 


 

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