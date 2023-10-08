تحذير أميركي بعد هجوم المقاومة على إسرائيل

الوكيل الاخباري - حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر اليوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

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وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من يوم السبت، إنه تم فرض حظر على تسيير الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.



وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" توقف حركة الملاحة الجوية فوق منطقة جنوب ووسط إسرائيل.



وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس.

سكاي نيوز