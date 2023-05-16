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الثلاثاء، 16-05-2023 10:32 ص

البرازيل تُسجّل أولى الإصابات بإنفلونزا الطيور

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الوكيل الإخباري - سُجلت ثلاث إصابات بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى طيور بحرية برية في البرازيل، وهي أولى الإصابات بهذا الفيروس في البلاد التي تُعدّ أهم مصدّر للدجاج في العالم، على ما أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية.

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وقال وزير الزراعة، كارلوس فافارو، في مقطع فيديو نُشر عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: «أود أن أُعلم الفاعلين في السوق لا سيما العاملين في مجال إنتاج لحوم الدواجن، بأن لا خطر في فرض قيود تجارية لأنّ الطيور المُصابة برية».

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ الطيور المُصابة، وهي من نوع كابوتس تورن، رُصدت في ولاية إسبيريتو سانتو الساحلية في جنوب شرق البرازيل.

 

وأشارت إلى أنّ التحليلات المخبرية أظهرت أنّ الطيور مُصابة بـ «اتش 5 ان 1»، إحدى سلالات إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى، لافتة إلى أنّ الإصابات الثلاث تمثل أولى الإصابات بإنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في البرازيل.

 

وتابعت: «نظراً إلى التطور الذي شهده وضع الأوبئة، قد تعتمد السلطات إجراءات صحية جديدة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وحماية قطاع تربية الدواجن المحلي».

 

وتُعدّ البرازيل أكبر مصدّر للحوم الدجاج في العالم مع استحواذها على نسبة 35 % من هذه السوق، وفق ما تظهر أرقام وزارة الزراعة للعام 2022.

 

البيان

 




 

 


 

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