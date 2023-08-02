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الأربعاء، 02-08-2023 01:15 م

البريد البريطاني يطلق أول خدمة توصيل بالطائرات المسيرة

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الوكيل الإخباري - أعلن البريد الملكي البريطاني عن إطلاق أول خدمة توصيل باستخدام طائرات الدرون المسيرة في المملكة المتحدة بمنطقة أوركني.

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ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن البريد الملكي اليوم الأربعاء، قوله إن "الخدمة باستخدام طائرات الدرون سيتم تجريبها لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا".


وستقوم الطائرات بحمل الرسائل والطرود من مكتب التسليم في سترومنيس إلى الموظفين في جزيرتي غرايمساي وهوي قبل أن يخرجوا في جولاتهم لإيصال هذه الرسائل والطرود إلى عناوينها.


وأشارت الشبكة إلى أنه يمكن لهذه الطائرات نقل حمولات يصل وزنها إلى 6 كيلوغرامات.


وكان البريد الملكي أعلن وضع خطط لاستخدام هذه التقنيات العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه.


 




 

 


 

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