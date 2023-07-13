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الخميس، 13-07-2023 04:54 م

تعطل الخدمات الصحية في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا جوليان هارتلي أن الأطباء المبتدئين في إنجلترا بدأوا أطول إضراب لهم حتى الآن للمطالبة برفع الأجور.اضافة اعلان


والإضراب الذي بدأ اليوم من المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو الحالي.

وسيتم تأجيل آلاف المواعيد المقررة بينما يملأ المزيد من كبار الأطباء النقص لتقديم الرعاية الطارئة، قبل أن يبدأوا بدورهم إضرابا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال هارتلي إن المرضى سيشعرون بتأثير الإضراب، مشيرا إلى أن فترة الإضراب هذه ضارة جدا لخدماتنا المقدمة إلى المرضى أولا، وأيضا للتكلفة التي نتحملها.

وأوضح أن آخر إضراب للأطباء المبتدئين  كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية من حيث التكلفة المباشرة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

 




 

 


 

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