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الثلاثاء، 31-10-2023 09:55 م

البنتاغون يعلن نشر 300 جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط.

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وقال رايدر خلال المؤتمر الصحفي: "أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة القارية".

ووفقا له، فإن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في "التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضا أنواعا أخرى من الدعم".

وفي الوقت نفسه، أكد رايدر أن جنود الجيش الأمريكي البالغ عددهم 300 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط ليس من المقرر أن يشاركوا في العمليات القتالية في الشرق الأوسط.

 




 

 


 

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