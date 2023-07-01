السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

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السبت، 01-07-2023 11:22 م

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

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الوكيل الإخباري - بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمحافظة جدة غداً، اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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ونبهت منظمة التعاون الإسلامي التي من المقرر أن يناقش اجتماعها غداً الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف، إلى خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.


وحثت المنظمة حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، مستنكرة تكرر هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيرها من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.

 




 

 


 

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