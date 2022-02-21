الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية

الوكيل الإخباري-أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل مجموعة تخريبية حاولت انتهاك حدود روسيا من الأراضي الأوكرانية.

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وجاء في بيان القوات المسلحة أن " قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وتحديدا مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".



وأضاف البيان أنه خلال المناوشات دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، خيث تم القضاء عليها وقتل خمسة من المجموعة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي.

سبوتنيك

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