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الجمعة، 24-05-2024 04:25 م

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد 3 سفن

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة".

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وقال سريع: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (MSC ALEXANDRA) الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".


وأضاف أنه تم "استهداف سفينة (YANNIS) التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد".

وتابع: "العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة ESSEX الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط".


وختم سريع البيان بتوجيه تحذير "للشركات التي تتعامل مع الكيان بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها".






 




 

 


 

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