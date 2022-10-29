الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من الاستراتيجيات العسكرية للدول الغربية النووية

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة خارجية روسيا عن قلق موسكو من ما تعكسه الوثائق الخاصة بالعقيدة العسكرية للدول الغربية، بسبب غموضها، خاصة ما يتعلق منها بالسيناريوهات التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن روسيا تتابع باهتمام كبير تطور نصوص الوثائق الخاصة بعقائد الدفاع للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشعر بالقلق من الصياغة غير الواضحة (لهذه الوثائق)، فضلا عن العدد المتزايد من السيناريوهات فيها التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية.



في الوقت نفسه أشار غروشكو إلى أن العقيدة العسكرية الروسية على عكس ذلك، واضحة ولا تقبل أي تفسيرات مزدوجة حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.



وأضاف: "أستطيع أن أقول إننا نتابع عن كثب، من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء، تطور الاستراتيجيات الشاملة للدول النووية في الغرب، وهذا ينطبق على كل من بريطانيا العظمى وفرنسا، وقبل كل شيء على الولايات المتحدة".



وأوضح أن "لغة الاستراتيجيات النووية (الغربية) غامضة إلى حد ما، ونشهد زيادة في عدد السيناريوهات، بما في ذلك تلك الخارجة عن السياق النووي، والتي تسمح باستخدام الأسلحة النووية".

روسيا اليوم